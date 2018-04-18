Лидер снова оступается: "Локомотив" не смог забить "Ахмату"

Посреди недели параллельно с полуфинальными матчами в Кубке России текущий лидер чемпионата "Локомотив" встречался с "Ахматом" в рамках перенесенного 23-го тура РФПЛ. До чемпионского титула "железнодорожников" отделяет всего семь очков, но вместе с тем финишный отрезок календаря у московского клуба очень сложный. Пожопечные Юрия Семина подходили к встрече с грозненцами в великолепном расположении духа. Во-первых, потому что на выходных было разбито "Динамо" в принципиальном столичном дерби. Во-вторых, главный преследователь "красно-зеленых" "Спартак" свой матч неожиданно проиграл и гандикап снова увеличился к пяти пунктам.

В предыдущем поединке обнулились два ключевых игрока "Локо" Мацей Рыбусь и Игорь Денисов, вместо которых в старте вышли Михаил Лысов и Александр Коломейецев. А на острие атаки вместо Эдера на этот раз появился Ари. Тренерский штаб "Ахмата" обошелся без сюрпризов, выставив прогнозируемую одиннадцатку игроков. Команды очень резво начали встречу. Уже в самом дебюте игры мяч побывал в сетке ворот Гильерме, но гол справедливо не был засчитан из-за офсайда. "Локомотив" владел территориальным преимуществом и непрерывно атаковал. На 14-й минуте великолепную возможность открыть счет имел Алексей Миранчук, но с близкого расстояния хавбек не смог переиграть кипера грозненцев.

В целом, весь первым тайм прошел под аккомпанемент стража ворот гостей Евгения Городова. Опытный вратарь регулярно спасал свою команду, особенно вспоминается два подряд голевых момента с участием Фарфана и Ари, в которых он легко прочитал задумку нападающих "Локо". В преддверии перерыва москвичи немного расслабились, за что едва не поплатились. На 45-й минуте форвард "Ахмата" Магомед Митришев классно раскачал в штрафной Кверквелию, после чего нанес плотный удар в ближний угол, но Гильерме намертво забрал мяч в руки. В перерыве Семин заменил провалившего первый тайм Ари, выпустив Фернандеша. С началом второй половины встречи в действиях "железнодорожников" появилось много брака, по причине того, что команда стала спешить. Подопечные Игоря Ледяхову приспособились к футболу лидера чемпионата, раз за разом выбегая в контратаки. Кульминацией матча стала пятая компенсированная минута, когда ближе всего к забитому мячу были "паровозы", но удар Алексея Миранчука в фантастическом прыжке отразил герой поединка Городов.

Таким образом, "Локомотив" снова неожиданно оступается, расписывая "сухую" ничью с "Ахматом".

"Локомотив" – "Ахмат" – 0:0

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Коломейцев (Эдер, 70), Фарфан, Ари (Фернандеш, 46)

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Родолфо, Швец, Роши (Балай, 75), Иванов, Бериша (Сильва, 90+1), Митришев (Плиев, 85)

Богдан Архипенко

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