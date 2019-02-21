Лидер "Тоттенхэма" вернулся в строй



Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейн восстановился после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист приступил к тренировкам в общей группе и занимается наравне с остальными игроками.

Напомним, что форвард пропустил более месяца из-за травмы лодыжки.

В нынешнем сезоне 25-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 31 матч во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал шесть голевых передач.

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