Лидер "Тоттенхэма" вернулся в строй

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Лидер "Тоттенхэма" вернулся в строй
Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейн восстановился после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист приступил к тренировкам в общей группе и занимается наравне с остальными игроками. 

Напомним, что форвард пропустил более месяца из-за травмы лодыжки.

В нынешнем сезоне 25-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 31 матч во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал шесть голевых передач.

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