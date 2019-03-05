Лидер "Тоттенхэма" вернулся в строй после 1,5 месяцев в лазарете

Ведущий полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли восстановился после травмы подколенного сухожилия, сообщает официальный твиттер клуба.

В понедельник 22-летний англичанин приступил к тренировкам в общей группе и в скором времени сможет вернуться на поле.

Звёздный хавбек пробыл в лазарете около шести недель - он не играл с 20 января.

В текущем сезоне Алли провёл 25 матчей за "Тоттенхэм", забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

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