Лидер "Тоттенхэма" вернулся в строй после 1,5 месяцев в лазарете
Ведущий полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли восстановился после травмы подколенного сухожилия, сообщает официальный твиттер клуба.
В понедельник 22-летний англичанин приступил к тренировкам в общей группе и в скором времени сможет вернуться на поле.
Звёздный хавбек пробыл в лазарете около шести недель - он не играл с 20 января.
В текущем сезоне Алли провёл 25 матчей за "Тоттенхэм", забил 7 голов и сделал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14