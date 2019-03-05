Лидер "Тоттенхэма" вернулся в строй после 1,5 месяцев в лазарете

Теги тоттенхэмделе алли

Лидер "Тоттенхэма" вернулся в строй после 1,5 месяцев в лазарете

Ведущий полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли восстановился после травмы подколенного сухожилия, сообщает официальный твиттер клуба.

В понедельник 22-летний англичанин приступил к тренировкам в общей группе и в скором времени сможет вернуться на поле.

Звёздный хавбек пробыл в лазарете около шести недель - он не играл с 20 января.

В текущем сезоне Алли провёл 25 матчей за "Тоттенхэм", забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Тоттенхэм" нацелился на талантливого датчанина. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Опубликована символическая сборная 18-го тура РПЛ по версии InStat

Опубликована символическая сборная 18-го тура РПЛ по версии InStat

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 29 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 29 39
10 Эвертон Эвертон 29 37
11 Лестер Сити Лестер Сити 29 35
12 Борнмут Борнмут 29 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 29 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 28 30
16 Бернли Бернли 29 30
17 Саутгемптон Саутгемптон 29 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 29 25
19 Фулхэм Фулхэм 29 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов