Лидер турецкой Суперлиги "Бешикташ" отгрузил сопернику 7 мячей

Теги бешикташхатайспор антакия

Лидер турецкой Суперлиги "Бешикташ" отгрузил сопернику 7 мячейФото: twitter.com/besiktas

В рамках 39-го тура турецкой Суперлиги "Бешикташ" уничтожил "Хатайспор".

"Бешикташ" лидирует в чемпионате, опережая "Фенербахче" на 8 очков.

"Бешикташ" - "Хатайспор" 7:0

Голы: Акинтола (аг), 2 - 1:0, Ларин, 11 - 2:0, Ларин, 14 - 3:0, Нкуду, 38 - 4:0, Йылмаз, 44 - 5:0, Ларин, 55 - 6:0, Ларин, 65 - 7:0

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Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 28 59
2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 27 28
16 Коньяспор Коньяспор 28 27
17 Кайсериспор Кайсериспор 28 25
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 28 24
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