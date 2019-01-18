Лидер "Ювентуса" отказался переезжать в Китай
Ведущий форвард туринского "Ювентуса" Марио Манджукич отказался переезжать в Китай, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, "жирным" контрактом 32-летнего хорвата пытался переманить "Шанхай СИПГ", однако футболист отклонил поступившее предложение.
В текущем сезоне Манджукич сыграл за "Ювентус" 21 матч, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до июня 2020 года. Стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.
Стоит отметить, что сейчас нападающий восстанавливается после тяжёлой травмы бедра. В строй он вернётся только через три-четыре месяца.
Не пропустите: "Ювентус" подписал контракт с Рэмзи. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Арсенал" согласовал трансфер игрока "Барселоны"
-
Джузеппе Росси поставил перед собой серьёзную цель
-
Девушка дня: София Абрамович - дочь владельца "Челси" Романа Абрамовича
-
"Челси" определился с альтернативой Игуаину
-
"Спартак" интересуется перспективным бразильцем
-
"Лос-Анджелес" озвучил "Барселоне" условия трансфера Карлоса Велы
-
"Ливерпуль" не заинтересован в возвращении Коутиньо
-
1
"Барселона" выбирает между четырьмя нападающими
-
Сульшер может остаться в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон
-
У Солари возникли разногласия с руководством "Реала"
-
Вальверде прокомментировал нарушение "Барселоной" правил Кубка Испании
-
Лидер "Ювентуса" отказался переезжать в Китай
-
"Барселона" установила рекорд Кубка Испании
-
СМИ узнали дату медосмотра Игуаина в "Челси"
-
Роман Ерёменко стал игроком "Ростова"
-
Крепкие орешки: 5 игроков, которые показали самый большой прирост в цене за последние полгода. Часть первая.
-
Главные новости дня: 17 января
-
В "Манчестер Юнайтед" приняли важное решение по Рэшфорду
-
Определились все четвертьфиналисты Кубка Испании
-
"Барселона" громит "Леванте" на "Камп Ноу" и выходит в четвертьфинал Кубка Короля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8