Лидер "Ювентуса" отказался переезжать в Китай

Ведущий форвард туринского "Ювентуса" Марио Манджукич отказался переезжать в Китай, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, "жирным" контрактом 32-летнего хорвата пытался переманить "Шанхай СИПГ", однако футболист отклонил поступившее предложение.

В текущем сезоне Манджукич сыграл за "Ювентус" 21 матч, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до июня 2020 года. Стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что сейчас нападающий восстанавливается после тяжёлой травмы бедра. В строй он вернётся только через три-четыре месяца.

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