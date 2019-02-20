Лидер "Ювентуса" пропустит оба матча 1/8 Лиги чемпионов

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Лидер "Ювентуса" пропустит оба матча 1/8 Лиги чемпионов

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира из-за травмы выбыл на месяц.

Футболист пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" из-за проблем с сердцем.

Сегодня, 20 февраля, в Мадриде пройдет первая встреча "Ювентуса" с "Атлетико". С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь.

Хедира не поехал на матч, а остался в Турине и на данный момент проходит лечение.   

В текущем сезоне 31-летний немец участвовал в 15 матчах, отметившись двумя голами.

А еще: Вице-капитан "Атлетико" вернулся в строй перед матчем с "Ювентусом"| http://soccernews.ru

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