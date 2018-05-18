Лидер "Зенита" хочет покинуть клуб

Теги зенит санкт-петербурглеандро паредес

Лидер "Зенита" хочет покинуть клуб
Аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес решил сменить клуб, сообщает Calcionews24.

По сведениям издания, футболист намерен уехать из России и вернуться в Италию. Интерес к нему проявляет "Интер". Ранее сообщалось, что им также интересуются "Ювентус", "Реал", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". "Зенит" оценивает игрока в 50 миллионов евро.

В этом сезоне 23-летний Паредес провел за "Зенит" 39 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.

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