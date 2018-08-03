Лидер "Зенита" высказался о своем будущем

Теги зенит санкт-петербурглеандро паредес

Лидер "Зенита" высказался о своем будущем
Аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес заявил, что он не покинет клуб этим летом.

"Я слышал об интересе разных европейских клубов. Про "Интер", например. Но я хочу остаться в "Зените", чтобы выиграть с ним чемпионат России, другие титулы. А что будет потом - посмотрим", - приводят слова Паредеса российские СМИ.

В прошлом сезоне 24-летний Паредес провел за "Зенит" 39 матчей, забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.

Не пропустите: Агент сделал заявление о переходе Вериссимо в "Зенит". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 1 3
2 Рубин 1 3
3 Анжи 1 3
4 Ростов 1 3
5 Спартак Москва 1 3
6 Арсенал Тула 1 1
7 ЦСКА Москва 1 1
8 Динамо Москва 1 1
9 Крылья Советов 1 1
10 Локомотив Москва 1 1
11 Уфа 1 1
12 Краснодар 1 0
13 Ахмат 1 0
14 Оренбург 1 0
15 Урал 1 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов