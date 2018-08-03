Лидер "Зенита" высказался о своем будущем



Аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес заявил, что он не покинет клуб этим летом.

"Я слышал об интересе разных европейских клубов. Про "Интер", например. Но я хочу остаться в "Зените", чтобы выиграть с ним чемпионат России, другие титулы. А что будет потом - посмотрим", - приводят слова Паредеса российские СМИ.

В прошлом сезоне 24-летний Паредес провел за "Зенит" 39 матчей, забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.

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