Лидера "Локомотива" зовут в Турцию

"Галатасарай" проявляет интерес к перуанскому нападающему "Локомотива" Джефферсону Фарфану, сообщает AS.

По сведениям издания, турецкий клуб предложил футболисту контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год. Соглашение форварда с "Локо" истекает этим летом, поэтому он может достаться туркам бесплатно.

В этом сезоне 33-летний Фарфан провел за "Локомотив" 16 матчей в чемпионате России и забил 8 голов.

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