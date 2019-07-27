Лидера "Севильи" зовут в Китай

Вингер "Севильи" Виссам Бен-Йеддер может перебраться в Китай.

Как сообщает L’Equipe, в услугах 28-летнего француза заинтересован "Бейджин Гуоан". Китайский клуб готов заплатить клаусулу игрока, которая составляет 40 миллионов евро. Самому футболисту обещают платить 12 миллионов евро за сезон.

Ранее интерес к Бен-Йеддеру проявляли "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

В прошлом сезоне на счету игрока 30 голов и 10 ассистов в 54 матчах.

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