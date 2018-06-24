Лидерам сборной Швейцарии грозит двухматчевая дисквалификация

Контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрит жесты полузащитников сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири в матче Чемпионата Мира-2018 против Сербии, сообщает ВВС.

В этой встрече игроки жестами показали орла, который является символом независимости Албании. Джака и Шакири родились в Косово, которое юридически входит в состав Сербии, но фактически является частично признанным самостоятельным государством.

Жесты Джаки и Шакири могут быть признаны политическими и в этом случае они могут быть дисквалифицированы на 2 матча ЧМ-2018.

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