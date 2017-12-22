Лидером "Шахтера" интересуются во Франции

Теги шахтер донецкбернард

Лидером "Шахтера" интересуются во ФранцииПолузащитник донецкого "Шахтера" Бернард может перебраться в чемпионат Франции уже во время зимнего трансферного окна.

Как утверждает Foot Mercato, 25-летний бразилец заинтересовал сразу несколько клубов местной Лиги 1.

В конце сезона у игрока заканчивается срок действия контракта с украинской командой и пока стороны не договорились о его продлении.

В текущем сезоне Бернард принял участие в 24-х матчах во всех турнирах, забив девять голов и сделав три голевые передачи.

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