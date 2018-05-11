Лидером "Спартака" вновь интересуются в АПЛ

"Саутгемптон" проявляет интерес к полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Трансфер мог состояться в минувшем январе за 35 миллионов евро, но тогда "Спартак" не успел найти голландцу замену и переговоры отменил.

В этом сезоне 26-летний Промес провел за "Спартак" 37 матчей, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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