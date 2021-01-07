Лидерство "Лиона", гол Головина и неудача ПСЖ: все результаты 18-го тура чемпионата Франции

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Лидерство "Лиона", гол Головина и неудача ПСЖ: все результаты 18-го тура чемпионата Франции

Завершились все матчи 18-го тура чемпионата Франции. Действующий чемпион ПСЖ не сумел обыграть "Сент-Этьен". На первое место вышел "Лион", воспользовавшись осечкой "Лилля". Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле впервые за 4 месяца и забил гол первым же касанием.

Результаты 18-го тура Лиги 1

"Сент-Этьен" – ПСЖ - 1:1 (1:1)
Голы: Амума, 19 - 1:0, Кин, 22 - 1:1

"Лион" – "Ланс" - 3:2 (1:0)
Голы: Депай, 39 - 1:0, Фортеш, 46 (автогол) - 2:0, Депай, 52 (с пенальти) - 3:0, Сотока, 56 - 3:1, Дукуре, 90 - 3:2

"Лилль" - "Анжер" - 1:2 (1:2)
Голы: Тома, 5 - 0:1, Тома, 10 - 0:2, Йылмаз, 42 - 1:2

"Марсель" – "Монпелье" - 3:1 (1:0)
Голы: Радонич, 40 - 1:0, Молле, 52 - 1:1, Пайет, 80 - 2:1, Жермен, 84 - 3:1

"Лорьян" – "Монако" - 2:5 (1:1)
Голы: Дисаси, 9 - 0:1, Моффи, 31 - 1:1, Головин, 64 - 1:2, Гравийон, 67 - 2:2, Фолланд, 68 - 2:3, Диоп, 78 - 2:4, Марипан, 90 - 2:5

"Нант" – "Ренн" - 0:0

"Брест" – "Ницца" - 2:0 (2:0)
Голы: Мунье, 23 - 1:0, Онора, 28 - 2:0

"Метц" – "Бордо" - 0:0 

"Страсбур" – "Ним" - 5:0 (3:0)
Голы: Ажорк, 36 - 1:0, Диалло, 38 - 2:0, Лала, 45 (с пенальти) - 3:0, Ажорк, 51 - 4:0, Уорис, 90 (с пенальти) - 5:0

"Реймс" – "Дижон" - 0:0

Положение команд: "Лион" - 39, ПСЖ, "Лилль" - 36, "Ренн" - 32, "Марсель" - 31 (16), "Монако", "Анжер" - 30, "Ланс" - 27 (17), "Монпелье" - 27, "Брест" - 26, "Метц" - 24, "Бордо" - 23, "Ницца" - 22 (17), "Сент-Этьен" - 19, "Ренн" - 18, "Страсбур" - 17, "Нант" - 16, "Дижон" - 13, "Лорьян", "Ним" - 12.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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