Лидерство "Лиона", гол Головина и неудача ПСЖ: все результаты 18-го тура чемпионата Франции

Завершились все матчи 18-го тура чемпионата Франции. Действующий чемпион ПСЖ не сумел обыграть "Сент-Этьен". На первое место вышел "Лион", воспользовавшись осечкой "Лилля". Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле впервые за 4 месяца и забил гол первым же касанием.

Результаты 18-го тура Лиги 1

"Сент-Этьен" – ПСЖ - 1:1 (1:1)

Голы: Амума, 19 - 1:0, Кин, 22 - 1:1

"Лион" – "Ланс" - 3:2 (1:0)

Голы: Депай, 39 - 1:0, Фортеш, 46 (автогол) - 2:0, Депай, 52 (с пенальти) - 3:0, Сотока, 56 - 3:1, Дукуре, 90 - 3:2

"Лилль" - "Анжер" - 1:2 (1:2)

Голы: Тома, 5 - 0:1, Тома, 10 - 0:2, Йылмаз, 42 - 1:2

"Марсель" – "Монпелье" - 3:1 (1:0)

Голы: Радонич, 40 - 1:0, Молле, 52 - 1:1, Пайет, 80 - 2:1, Жермен, 84 - 3:1

"Лорьян" – "Монако" - 2:5 (1:1)

Голы: Дисаси, 9 - 0:1, Моффи, 31 - 1:1, Головин, 64 - 1:2, Гравийон, 67 - 2:2, Фолланд, 68 - 2:3, Диоп, 78 - 2:4, Марипан, 90 - 2:5

"Нант" – "Ренн" - 0:0

"Брест" – "Ницца" - 2:0 (2:0)

Голы: Мунье, 23 - 1:0, Онора, 28 - 2:0

"Метц" – "Бордо" - 0:0

"Страсбур" – "Ним" - 5:0 (3:0)

Голы: Ажорк, 36 - 1:0, Диалло, 38 - 2:0, Лала, 45 (с пенальти) - 3:0, Ажорк, 51 - 4:0, Уорис, 90 (с пенальти) - 5:0

"Реймс" – "Дижон" - 0:0

Положение команд: "Лион" - 39, ПСЖ, "Лилль" - 36, "Ренн" - 32, "Марсель" - 31 (16), "Монако", "Анжер" - 30, "Ланс" - 27 (17), "Монпелье" - 27, "Брест" - 26, "Метц" - 24, "Бордо" - 23, "Ницца" - 22 (17), "Сент-Этьен" - 19, "Ренн" - 18, "Страсбур" - 17, "Нант" - 16, "Дижон" - 13, "Лорьян", "Ним" - 12.

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