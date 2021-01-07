Лидерство "Лиона", гол Головина и неудача ПСЖ: все результаты 18-го тура чемпионата Франции
Завершились все матчи 18-го тура чемпионата Франции. Действующий чемпион ПСЖ не сумел обыграть "Сент-Этьен". На первое место вышел "Лион", воспользовавшись осечкой "Лилля". Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле впервые за 4 месяца и забил гол первым же касанием.
Результаты 18-го тура Лиги 1
"Сент-Этьен" – ПСЖ - 1:1 (1:1)
Голы: Амума, 19 - 1:0, Кин, 22 - 1:1
"Лион" – "Ланс" - 3:2 (1:0)
Голы: Депай, 39 - 1:0, Фортеш, 46 (автогол) - 2:0, Депай, 52 (с пенальти) - 3:0, Сотока, 56 - 3:1, Дукуре, 90 - 3:2
"Лилль" - "Анжер" - 1:2 (1:2)
Голы: Тома, 5 - 0:1, Тома, 10 - 0:2, Йылмаз, 42 - 1:2
"Марсель" – "Монпелье" - 3:1 (1:0)
Голы: Радонич, 40 - 1:0, Молле, 52 - 1:1, Пайет, 80 - 2:1, Жермен, 84 - 3:1
"Лорьян" – "Монако" - 2:5 (1:1)
Голы: Дисаси, 9 - 0:1, Моффи, 31 - 1:1, Головин, 64 - 1:2, Гравийон, 67 - 2:2, Фолланд, 68 - 2:3, Диоп, 78 - 2:4, Марипан, 90 - 2:5
"Нант" – "Ренн" - 0:0
"Брест" – "Ницца" - 2:0 (2:0)
Голы: Мунье, 23 - 1:0, Онора, 28 - 2:0
"Метц" – "Бордо" - 0:0
"Страсбур" – "Ним" - 5:0 (3:0)
Голы: Ажорк, 36 - 1:0, Диалло, 38 - 2:0, Лала, 45 (с пенальти) - 3:0, Ажорк, 51 - 4:0, Уорис, 90 (с пенальти) - 5:0
"Реймс" – "Дижон" - 0:0
Положение команд: "Лион" - 39, ПСЖ, "Лилль" - 36, "Ренн" - 32, "Марсель" - 31 (16), "Монако", "Анжер" - 30, "Ланс" - 27 (17), "Монпелье" - 27, "Брест" - 26, "Метц" - 24, "Бордо" - 23, "Ницца" - 22 (17), "Сент-Этьен" - 19, "Ренн" - 18, "Страсбур" - 17, "Нант" - 16, "Дижон" - 13, "Лорьян", "Ним" - 12.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13