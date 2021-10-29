Лидерство "Сосьедада", осечки "Барсы", "Реала" и "Атлетико": все результаты 11-го тура Ла Лиги

Представляем результаты матчей 11-го тура испанской Ла Лиги.

Из основных событий тура стоит отметить поражение "Барселоны" от "Райо Вальекано", которое повлекло за собой отставку тренера каталонцев Рональда Кумана. "Реал" и "Атлетико" также потеряли очки, сыграв вничью с "Осасуной" и "Леванте" соответственно. На фоне их осечек "Реал Сосьедад" единолично возглавил турнирную таблицу.

"Райо Вальекано" Мадрид – "Барселона" Барселона - 1:0 (0:0)

Гол: Фалькао, 30 - 1:0

"Реал" Мадрид – "Осасуна" Памплона - 0:0

"Леванте" - "Атлетико" 2:2

Голы: Гризманн, 12 - 0:1, Барди (пен), 37 - 1:1, Матеус Кунья, 76 - 1:2, Барди (пен), 90 - 2:2

"Сельта" - "Реал Сосьедад" 0:2

Голы: Исак, 54 - 0:1, Элустондо, 79 - 0:2

"Бетис" Севилья – "Валенсия" Валенсия - 4:1 (2:1)

Голы: Иглесиас, 14 (с пенальти) - 1:0, Иглесиас, 30 - 2:0, Габриэл Паулиста, 39 - 2:1, Песселья, 61 - 3:1, Хуанми, 68 - 4:1

"Мальорка" – "Севилья" - 1:1 (1:0)

Голы: Санчес, 22 - 1:0, Ламела, 73 - 1:1

"Вильярреал" - "Кадис" - 3:3

Голы: Лосано, 14 - 0:1, Пау Торрес, 43 - 1:1, Лосано, 45 - 1:2, Лосано, 52 - 1:3, Диа, 83 - 2:3, Данджума, 96 - 3:3.

"Гранада" - "Хетафе" 1:1

Голы: Унал, 36 - 0:1, Молина, 90 - 1:1

"Алавес" - "Эльче" - 1:0

Голы: Лум, 47 - 1:0.

"Эспаньол" - "Атлетик" - 1:1

Голы: Рауль Де Томас (пенальти), 33 - 1:0, Иньяки Уильямс, 52 - 1:1.

Турнирное положение: "Реал Сосьедад" (24), "Реал" (21), "Севилья" (21), "Бетис" (21), "Райо Вальекано" (19), "Атлетико" (19), "Осасуна" (19), "Атлетик" (17), "Барселона" (15), "Эспаньол" (14), "Валенсия" (13), "Мальорка" (13), "Вильярреал" (12), "Сельта" (10), "Эльче" (10), "Алавес" (9), "Гранада" (8), "Кадис" (8), "Леванте" (6), "Хетафе" (3).

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