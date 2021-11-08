Лидерство "Сосьедада", победа "Реала", неудачи "Атлетико" и "Барселоны": результаты 13-го тура Ла Лиги
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 13-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить победу "Реала Сосьедада" над "Осасуной", которая позволила баскам выйти на первое место, успех "Реала" в дерби с "Райо Вальекано", а также упущенную победу "Атлетико" в поединке с "Валенсией".
"Реал" - "Райо Вальекано" - 2:1 (1:0)
Голы: Кроос, 14 - 1:0, Бензема, 38 - 2:0, Фалькао, 76 - 2:1
"Сельта" - "Барселона" - 3:3 (0:3)
Голы: Фати, 5 - 0:1, Бускетс, 18 - 0:2, Депай, 34 - 0:3, 1:3 – 52 Аспас, 2:3 – 74 Нолито, Аспас, 90+6 - 3:3
"Вильярреал" – "Хетафе" - 1:0 (1:0)
Гол: Тригерос, 10 - 1:0
"Бетис" – "Севилья" - 0:2 (0:0)
Голы: Акунья, 55 - 0:1, Бельерин, 81 (автогол) - 0:2
"Валенсия" – "Атлетико" - 3:3 (0:1)
Голы: Суарес, 35 - 0:1, Савич, 50 (автогол) - 1:1, Гризманн, 58 - 1:2, Врсалько, 60 - 1:3, Дуро, 90+2 - 2:3, Дуро, 90+6 - 3:3
"Алавес" - "Леванте" - 2:1 (0:1)
Голы: Де Фрутос, 13 - 0:1, Хоселу (пен), 77 - 1:1, Хоселу, 90 - 2:1
"Эспаньол" - "Гранада" - 2:0 (2:0)
Голы: Педроса, 30 - 1:0, де Томас, 42 - 2:0
"Атлетик" - "Кадис" - 0:1 (0:1)
Гол: Сальви Санчес, 6 - 0:1
"Осасуна" – "Реал Сосьедад" - 0:2 (0:0)
Голы: Мерино, 72 - 0:1, Янузай, 82 (с пенальти) - 0:2
"Мальорка" – "Эльче" - 2:2 (0:0)
Голы: Бойе, 68 - 0:1, Севилья, 72 (с пенальти) - 0:2, Бойе, 75 - 1:2, Маффео, 90 - 2:2
Положение команд: "Реал Сосьедад" - 28, "Реал" - 27 (12), "Севилья" - 27 (12), "Атлетико" - 23 (12), "Бетис" - 21, "Райо Вальекано" - 20, "Осасуна" - 19, "Атлетик" - 18 (12), "Барселона" - 17 (12), "Валенсия", "Эспаньол" - 17, "Вильярреал" - 15 (12), "Мальорка" - 15, "Алавес" - 13 (12), "Сельта", "Кадис" - 12, "Гранада" - 11 (12), "Эльче" - 11, "Левате", "Хетафе" - 6.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14