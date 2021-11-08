Лидерство "Сосьедада", победа "Реала", неудачи "Атлетико" и "Барселоны": результаты 13-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 13-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить победу "Реала Сосьедада" над "Осасуной", которая позволила баскам выйти на первое место, успех "Реала" в дерби с "Райо Вальекано", а также упущенную победу "Атлетико" в поединке с "Валенсией".

"Реал" - "Райо Вальекано" - 2:1 (1:0)

Голы: Кроос, 14 - 1:0, Бензема, 38 - 2:0, Фалькао, 76 - 2:1

"Сельта" - "Барселона" - 3:3 (0:3)

Голы: Фати, 5 - 0:1, Бускетс, 18 - 0:2, Депай, 34 - 0:3, 1:3 – 52 Аспас, 2:3 – 74 Нолито, Аспас, 90+6 - 3:3

"Вильярреал" – "Хетафе" - 1:0 (1:0)

Гол: Тригерос, 10 - 1:0

"Бетис" – "Севилья" - 0:2 (0:0)

Голы: Акунья, 55 - 0:1, Бельерин, 81 (автогол) - 0:2

"Валенсия" – "Атлетико" - 3:3 (0:1)

Голы: Суарес, 35 - 0:1, Савич, 50 (автогол) - 1:1, Гризманн, 58 - 1:2, Врсалько, 60 - 1:3, Дуро, 90+2 - 2:3, Дуро, 90+6 - 3:3

"Алавес" - "Леванте" - 2:1 (0:1)

Голы: Де Фрутос, 13 - 0:1, Хоселу (пен), 77 - 1:1, Хоселу, 90 - 2:1

"Эспаньол" - "Гранада" - 2:0 (2:0)

Голы: Педроса, 30 - 1:0, де Томас, 42 - 2:0

"Атлетик" - "Кадис" - 0:1 (0:1)

Гол: Сальви Санчес, 6 - 0:1

"Осасуна" – "Реал Сосьедад" - 0:2 (0:0)

Голы: Мерино, 72 - 0:1, Янузай, 82 (с пенальти) - 0:2

"Мальорка" – "Эльче" - 2:2 (0:0)

Голы: Бойе, 68 - 0:1, Севилья, 72 (с пенальти) - 0:2, Бойе, 75 - 1:2, Маффео, 90 - 2:2

Положение команд: "Реал Сосьедад" - 28, "Реал" - 27 (12), "Севилья" - 27 (12), "Атлетико" - 23 (12), "Бетис" - 21, "Райо Вальекано" - 20, "Осасуна" - 19, "Атлетик" - 18 (12), "Барселона" - 17 (12), "Валенсия", "Эспаньол" - 17, "Вильярреал" - 15 (12), "Мальорка" - 15, "Алавес" - 13 (12), "Сельта", "Кадис" - 12, "Гранада" - 11 (12), "Эльче" - 11, "Левате", "Хетафе" - 6.

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