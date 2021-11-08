Лидерство "Сосьедада", победа "Реала", неудачи "Атлетико" и "Барселоны": результаты 13-го тура Ла Лиги

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Лидерство "Сосьедада", победа "Реала", неудачи "Атлетико" и "Барселоны": результаты 13-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 13-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить победу "Реала Сосьедада" над "Осасуной", которая позволила баскам выйти на первое место, успех "Реала" в дерби с "Райо Вальекано", а также упущенную победу "Атлетико" в поединке с "Валенсией".

"Реал" - "Райо Вальекано" - 2:1 (1:0)
Голы: Кроос, 14 - 1:0, Бензема, 38 - 2:0, Фалькао, 76 - 2:1

"Сельта" - "Барселона" - 3:3 (0:3)
Голы: Фати, 5 - 0:1, Бускетс, 18 - 0:2, Депай, 34 - 0:3, 1:3 – 52 Аспас, 2:3 – 74 Нолито, Аспас, 90+6 - 3:3

"Вильярреал" – "Хетафе" - 1:0 (1:0)
Гол: Тригерос, 10 - 1:0

"Бетис" – "Севилья" - 0:2 (0:0)
Голы: Акунья, 55 - 0:1, Бельерин, 81 (автогол) - 0:2

"Валенсия" – "Атлетико" - 3:3 (0:1)
Голы: Суарес, 35 - 0:1, Савич, 50 (автогол) - 1:1, Гризманн, 58 - 1:2, Врсалько, 60 - 1:3, Дуро, 90+2 - 2:3, Дуро, 90+6 - 3:3

"Алавес" - "Леванте" - 2:1 (0:1)
Голы: Де Фрутос, 13 - 0:1, Хоселу (пен), 77 - 1:1, Хоселу, 90 - 2:1

"Эспаньол" - "Гранада" - 2:0 (2:0)
Голы: Педроса, 30 - 1:0, де Томас, 42 - 2:0

"Атлетик" - "Кадис" - 0:1 (0:1)
Гол: Сальви Санчес, 6 - 0:1

"Осасуна" – "Реал Сосьедад" - 0:2 (0:0)
Голы: Мерино, 72 - 0:1, Янузай, 82 (с пенальти) - 0:2

"Мальорка" – "Эльче" - 2:2 (0:0)
Голы: Бойе, 68 - 0:1, Севилья, 72 (с пенальти) - 0:2, Бойе, 75 - 1:2, Маффео, 90 - 2:2

Положение команд: "Реал Сосьедад" - 28, "Реал" - 27 (12), "Севилья" - 27 (12), "Атлетико" - 23 (12), "Бетис" - 21, "Райо Вальекано" - 20, "Осасуна" - 19, "Атлетик" - 18 (12), "Барселона" - 17 (12), "Валенсия", "Эспаньол" - 17, "Вильярреал" - 15 (12), "Мальорка" - 15, "Алавес" - 13 (12), "Сельта", "Кадис" - 12, "Гранада" - 11 (12), "Эльче" - 11, "Левате", "Хетафе" - 6.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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