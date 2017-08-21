Лидеры "Барселоны" недовольны руководством клуба

Лидеров "Барселоны" волнует работа клуба на трансферном рынке, сообщает Cadena SER.

По информации ресурса, футболисты выражают недовольство руководству клуба, в частности, техническому директору Роберто Фернандесу.

Сообщается, что из-за этой ситуации Лионель Месси все еще не продлил соглашение с клубом.

Читайте также: Месси выступил против возвращения в "Барселону" одного из ее бывших игроков. | http://soccernews.ru