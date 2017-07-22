Лидеры "Барселоны" попросили Неймара остаться в клубе

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Лидеры "Барселоны" попросили Неймара остаться в клубе

Форвард "Барселоны" Неймар может остаться в каталонском клубе, сообщает AS.

По сведениям издания, лидеры "сине-гранатовых", в числе которых Лионель Месси, Луис Суарес и Жерар Пике, пытаются убедить бразильца не покидать команду.

Отмечается, что Неймар польщён таким вниманием к своей персоне со стороны одноклубников, поэтому склоняется к варианту с продолжением карьеры на "Камп Ноу".

Также стало известно, что руководство "Барселоны" активизировало переговоры по трансферу полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, который является другом Неймара. По задумке боссов каталонского клуба, переход лидера "красных" поможет сохранить бразильского нападающего. 

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