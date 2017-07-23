Лидеры "Барселоны" встретились с отцом Неймара

Лидеры "Барселоны" провели встречу с отцом форварда клуба Неймара, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболисты каталонского клуба пытались убедить Неймара остаться в клубе, но сделка с ПСЖ уже очень продвинулась вперед.

Напомним, что ранее Неймар провел блестящую игру против "Ювентуса" в рамках Международного кубка чемпионов.

Читайте также: УЕФА предупреждает ПСЖ о возможном нарушении правил ФФП в случае трансфера Неймара. | http://soccernews.ru