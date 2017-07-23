Лидеры "Барселоны" встретились с отцом Неймара

Теги барселонанеймарпсж

Лидеры "Барселоны" встретились с отцом Неймара

Лидеры "Барселоны" провели встречу с отцом форварда клуба Неймара, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболисты каталонского клуба пытались убедить Неймара остаться в клубе, но сделка с ПСЖ уже очень продвинулась вперед.

Напомним, что ранее Неймар провел блестящую игру против "Ювентуса" в рамках Международного кубка чемпионов.

Читайте также: УЕФА предупреждает ПСЖ о возможном нарушении правил ФФП в случае трансфера Неймара. | http://soccernews.ru

комментарии
Зенден

Сходи опохмелись придурок.

Ответить

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов