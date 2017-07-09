Лидеры "Барселоны" выступили против приобретения Паулиньо

Ведущие игроки каталонской "Барселоны" выступили против приобретения полузащитника китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо.

Как информирует испанская пресса, лидеры "сине-гранатовых", среди которых в числе прочих оказались Лионель Месси и Луис Суарес, считают, что 28-летний хавбек не станет усилением для команды. Более того, футболисты выразили желание оставить в команде имеющихся игроков средней линии и не приобретать новых, если те не будут реальным усилением для "Барсы".

Напомним, Паулиньо надеется перебраться в "Барселону". | soccernews.ru