Лидеры "Барсы" определили одного из главных виновников в поражении от "Ромы"

Теги барселонаромасамюэль умтитилуис суареслионель месси

Лидеры "Барсы" определили одного из главных виновников в поражении от "Ромы"Ведущие игроки каталонской "Барселоны" определили одного из главных виновников в вылете своей команды из Лиги Чемпионов.

Так, по сведениям испанской прессы, лидеры "сине-гранатовых" в лице Лионеля Месси и Луиса Суареса считают, что разгром от "Ромы" случился во многом из-за неудачной игры их партнера по команде Самюэля Умтити. Провальную игру француза аргентинец и уругваец связывают с тем, что тот в последнее время в большей мере сконцентрирован на продлении контракта с клубом, нежели на самом футболе.

Напомним, переговоры между "Барселоной" и Умтити продвигаются медленно. | soccernews.ru

комментарии
Дибала ездит на месси верхом

Нашли крайнего. А сколько голов Месси и Суарес в этом матче забили?

Ответить
Лул Лул

Он всегда идеальный)) сколько моментов запорол этот Бегунель Шмесси с собакой..

Ответить
Вдул Лулу

Я тебя проткну

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов