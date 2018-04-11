Лидеры "Барсы" определили одного из главных виновников в поражении от "Ромы"

Ведущие игроки каталонской "Барселоны" определили одного из главных виновников в вылете своей команды из Лиги Чемпионов.

Так, по сведениям испанской прессы, лидеры "сине-гранатовых" в лице Лионеля Месси и Луиса Суареса считают, что разгром от "Ромы" случился во многом из-за неудачной игры их партнера по команде Самюэля Умтити. Провальную игру француза аргентинец и уругваец связывают с тем, что тот в последнее время в большей мере сконцентрирован на продлении контракта с клубом, нежели на самом футболе.

Напомним, переговоры между "Барселоной" и Умтити продвигаются медленно. | soccernews.ru