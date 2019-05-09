Лидеры "Баварии" недовольны работой Ковача

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Лидеры "Баварии" недовольны работой Ковача

В "Баварии" по-прежнему сохраняется напряжённая обстановка, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, ряд ведущих игроков "ротен" недовольны работой главного тренера команды Нико Ковача.

Неназванные футболисты считают, что хорватский специалист не подходит мюнхенскому клубу.

Напомним, что Ковач возглавил "Баварию" прошлой весной. Под его руководством команда лидирует в Бундеслиге за два тура до завершения первенства, добралась до финала Кубка Германии, где сыграет с "РБ Лейпцигом", но вылетела из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала.

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