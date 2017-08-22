Лидеры "Баварии" остались недовольны приобретением Хамеса

Теги бавария мюнхенхамес родригес

Лидеры "Баварии" остались недовольны приобретением ХамесаЛидеры мюнхенской "Баварии" остались недовольны приобретением их клубом полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса.

В частности, как информирует испанская пресса, недовольство у Франка Рибери, Арьена Роббена, Мануэля Нойера и Роберта Левандовски, которые провели в стане немецкого гранда не один год, вызвал тот факт, что колумбиец с его окладом в 6,5 миллионов евро в год сразу же стал одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Напомним, "Бавария" узнала соперника по второму раунду кубка Германии. | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Ничего удивительного. Хамес это посредственный футболист.

Ответить
Гараж Удоев

мариуш левандовски?

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Ригони перешел в "Зенит"

Ригони перешел в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 1 3
2 Бавария Мюнхен 1 3
3 Герта 1 3
4 Шальке 1 3
5 Ганновер 96 1 3
6 Боруссия Менхенгладбах 1 3
7 Гамбург 1 3
8 Хоффенхайм 1 3
9 Айнтрахт Франкфурт 1 1
10 Фрайбург 1 1
11 Аугсбург 1 0
12 Кельн 1 0
13 Майнц 05 1 0
14 Вердер Бремен 1 0
15 Байер Леверкузен 1 0
16 РБ Лейпциг 1 0
17 Штутгарт 1 0
18 Вольфсбург 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов