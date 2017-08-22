Лидеры "Баварии" остались недовольны приобретением Хамеса

Лидеры мюнхенской "Баварии" остались недовольны приобретением их клубом полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса.

В частности, как информирует испанская пресса, недовольство у Франка Рибери, Арьена Роббена, Мануэля Нойера и Роберта Левандовски, которые провели в стане немецкого гранда не один год, вызвал тот факт, что колумбиец с его окладом в 6,5 миллионов евро в год сразу же стал одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Напомним, "Бавария" узнала соперника по второму раунду кубка Германии. | soccernews.ru