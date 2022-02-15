Лидеры "Баварии" получили смертельные угрозы

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Лидеры "Баварии" получили смертельные угрозы

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Лидеры мюнхенской "Баварии" получили смертельные угрозы, сообщает Bild.

По сведениям источника, угрозы убийством получили вратарь Мануэль Нойер, полузащитник Серж Гнабри и нападающий Роберт Левандовски. Полиция уже начала расследование.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад похожие угрозы получал спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич из-за конфликта с бывшим главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом.

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