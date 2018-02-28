Лидеры "Баварии" поругались на тренировке

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Лидеры "Баварии" поругались на тренировке

Между игроками "Баварии" защитником Матсом Хуммельсом и нападающим Робертом Левандовски произошел конфликт во время тренировки, сообщает Bild.

По сведениям издания, во время двустороннего матча форвард сказал Хуммельсу: "Хватит постоянно терять мяч!". Тот в ответ огрызнулся. После тренировки игроки не пожали друг другу руки.

После занятия наставник команды Юпп Хайнкес попросил футболистов не относиться настолько серьезно к ошибкам друг друга на тренировках.

Не пропустите: Левандовски намерен сменить клуб. | http://soccernews.ru

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