Лидеры "Баварии" поругались на тренировке

Между игроками "Баварии" защитником Матсом Хуммельсом и нападающим Робертом Левандовски произошел конфликт во время тренировки, сообщает Bild.

По сведениям издания, во время двустороннего матча форвард сказал Хуммельсу: "Хватит постоянно терять мяч!". Тот в ответ огрызнулся. После тренировки игроки не пожали друг другу руки.

После занятия наставник команды Юпп Хайнкес попросил футболистов не относиться настолько серьезно к ошибкам друг друга на тренировках.

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