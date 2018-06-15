Лидеры "Челси" грозятся покинуть клуб

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Лидеры "Челси" грозятся покинуть клуб

Лидеры "Челси" поставили ультиматум руководству клуба.

Как сообщает Tribalfootball, защитник Давид Луиз, и вингеры Виллиан и Эден Азар покинут клуб, если руководство не уволит наставника Антонио Конте.

Напомним, что "Челси" пытается подписать экс-тренера "Наполи" Маурицио Сарри.

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