Лидеры "Челси" разочарованы трансферной политикой клуба

Ключевые игроки "Челси" снова недовольны действиями руководства клуба.

Как сообщает Tribalfootball, беспокойство у игроков вызывает отсутствие летних трансферов. Лидеры команды считают, что это может повлиять на уход из клуба Тибо Куртуа и Эдена Азара.

Ранее сообщалось, что обоими футболистами интересуется "Реал".

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