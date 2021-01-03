Лидеры группы "Дискотека Авария": "Неоднократно видели пьяных российских футболистов в клубах перед матчами"
Лидеры группы "Дискотека Авария" Алексей Рыжов и Алексей Серов рассказали, что они много раз видели в клубах пьяных российских футболистов в ночь перед матчами.
"Когда я увлекался клубной жизнью, неоднократно там видел пьяных хороших футболистов. Заходишь туда в шесть утра, а там стоит… Не будем говорить кто… На вискаречке. А вечером у него игра", - сказал Рыжов в интервью YouTube-каналу "Поз и Кос".
"Мы просто не можем рассказать, кому мы сказали: "Вы что, охренели?!" Было такое. Мы были в шоке. Увидели, что люди нарушают режим. Мы там нормально сказали… С нами еще были серьезные товарищи. Они им сказали: "Вам *** [конец], если еще и хреново сыграете". Ответ был такой: "А мы-то че? Мы стараемся", – добавил Серов.
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