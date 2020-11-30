Лидеры "Локомотива" заразились коронавирусом

В московском "Локомотиве" произошла вспышка коронавируса, сообщает Telegram-канал Sport_inside.

По данным источника, коронавирусом заразились полузащитники Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук и Даниил Куликов, а также врачи и члены административного штаба.

Таким образом, хавбеки точно пропустят ближайшие матчи "Локомотива" с "Ред Булл Зальцбург" в Лиге Чемпионов и "Рубином" в чемпионате России.

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