Лидеры "Манчестер Юнайтед" назвали руководству клуба желаемого тренера
Фото инстаграм Маурисио Почеттино
Ведущие футболисты "Манчестер Юнайтед" пришли к консенсусу по поводу кандидатуры нового наставника.
По информации Tribal Football, лидеры "красных дьяволов" хотят видеть у руля команды главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.
Сообщается, что свои пожелания игроки передали руководству клуба, которое ищет замену для уволенного Уле Гуннара Сульшера.
В инициативную группу вошли центральный защитник Харри Магуайр, хавбек Бруну Фернандеш и нападающий Маркус Рэшфорд.
Скорее всего, "МЮ" попытается переманить Почеттино летом, а до конца сезона команду возглавит Ральф Рангник.
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