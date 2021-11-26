Лидеры "Манчестер Юнайтед" назвали руководству клуба желаемого тренера

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Ведущие футболисты "Манчестер Юнайтед" пришли к консенсусу по поводу кандидатуры нового наставника.

По информации Tribal Football, лидеры "красных дьяволов" хотят видеть у руля команды главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.

Сообщается, что свои пожелания игроки передали руководству клуба, которое ищет замену для уволенного Уле Гуннара Сульшера.

В инициативную группу вошли центральный защитник Харри Магуайр, хавбек Бруну Фернандеш и нападающий Маркус Рэшфорд.

Скорее всего, "МЮ" попытается переманить Почеттино летом, а до конца сезона команду возглавит Ральф Рангник.

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