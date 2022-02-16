Лидеры "Манчестер Юнайтед" недовольны Роналду. Возможен конфликт
Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен
В раздевалке "Манчестер Юнайтед" продолжает накаляться обстановка и вероятен вариант раскола.
Как сообщает журналист издания Bild Кристиан Фальк, английский футболисты команды недовольны тем, что Криштиану Роналду хочет руководить раздевалкой со своими друзьями.
По информации источника, среди недовольных игроков есть капитан команды Харри Магуайр и воспитанник клуба Маркус Рэшфорд.
Ранее главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник уже выражал свое недовольство Роналду, в частности, его результативностью.
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|Команда
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18