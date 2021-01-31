Лидеры не сбавляют обороты, "Шальке" снова не везет, "Боруссия" М не смогла дожать "Унион": все результаты 19-го тура Бундеслиги

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Лидеры не сбавляют обороты, "Шальке" снова не везет, "Боруссия" М не смогла дожать "Унион": все результаты 19-го тура БундеслигиЗавершились все матчи 19-го тура немецкой Бундеслиги. "Бавария" продолжает лидировать, крупно победив "Хоффенхайм" 4:1. Однако, соперники не дают увеличится отрыву. "Боруссия" Дортмунд была сильнее "Аугсбурга" - 3:1, "Вольфсбург" разгромил "Фрайбург" со счетом 3:0. В зону Лиги Чемпионов неожиданно ворвался "Айнтрахт", который не проигрывает в чемпионате уже 8 матчей. На этот раз франкфуртцы одолели "Герту" - 3:1. Представляем все результаты 19-го тура Бундеслиги.

Результаты тура:

"Штутгарт" - "Майнц" - 2:0
"Унион Берлин" - "Боруссия М" - 1:1
"Вердер" - "Шальке" - 1:1
"Боруссия" Д - "Аугсбург" - 3:1
"Бавария" - "Хоффенхайм - 4:1
"Айнтрахт" - "Герта" - 3:1
"РБ Лейпциг" - "Байер" - 1:0
"Кельн" - "Арминия" - 3:1
"Вольфсбург" - "Фрайбург" - 3:0

Турнирная таблица: "Бавария" (45), "РБ Лейпциг" (38), "Вольфсбург" (35), "Айнтрахт" (33), "Боруссия" Д (32), "Байер" (32), "Боруссия" М (32), "Унион Берлин" (29),"Фрайбург" (27), "Штутгарт" (25), "Хоффенхайм" (22), "Аугсбург" (22), "Вердер" (22), "Кельн" (18), "Герта" (17), "Арминия" (17), "Майнц" (10), "Шальке" (8).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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