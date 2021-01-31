Лидеры не сбавляют обороты, "Шальке" снова не везет, "Боруссия" М не смогла дожать "Унион": все результаты 19-го тура Бундеслиги
Завершились все матчи 19-го тура немецкой Бундеслиги. "Бавария" продолжает лидировать, крупно победив "Хоффенхайм" 4:1. Однако, соперники не дают увеличится отрыву. "Боруссия" Дортмунд была сильнее "Аугсбурга" - 3:1, "Вольфсбург" разгромил "Фрайбург" со счетом 3:0. В зону Лиги Чемпионов неожиданно ворвался "Айнтрахт", который не проигрывает в чемпионате уже 8 матчей. На этот раз франкфуртцы одолели "Герту" - 3:1. Представляем все результаты 19-го тура Бундеслиги.
Результаты тура:
"Штутгарт" - "Майнц" - 2:0
"Унион Берлин" - "Боруссия М" - 1:1
"Вердер" - "Шальке" - 1:1
"Боруссия" Д - "Аугсбург" - 3:1
"Бавария" - "Хоффенхайм - 4:1
"Айнтрахт" - "Герта" - 3:1
"РБ Лейпциг" - "Байер" - 1:0
"Кельн" - "Арминия" - 3:1
"Вольфсбург" - "Фрайбург" - 3:0
Турнирная таблица: "Бавария" (45), "РБ Лейпциг" (38), "Вольфсбург" (35), "Айнтрахт" (33), "Боруссия" Д (32), "Байер" (32), "Боруссия" М (32), "Унион Берлин" (29),"Фрайбург" (27), "Штутгарт" (25), "Хоффенхайм" (22), "Аугсбург" (22), "Вердер" (22), "Кельн" (18), "Герта" (17), "Арминия" (17), "Майнц" (10), "Шальке" (8).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20