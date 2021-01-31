Лидеры не сбавляют обороты, "Шальке" снова не везет, "Боруссия" М не смогла дожать "Унион": все результаты 19-го тура Бундеслиги

Завершились все матчи 19-го тура немецкой Бундеслиги. "Бавария" продолжает лидировать, крупно победив "Хоффенхайм" 4:1. Однако, соперники не дают увеличится отрыву. "Боруссия" Дортмунд была сильнее "Аугсбурга" - 3:1, "Вольфсбург" разгромил "Фрайбург" со счетом 3:0. В зону Лиги Чемпионов неожиданно ворвался "Айнтрахт", который не проигрывает в чемпионате уже 8 матчей. На этот раз франкфуртцы одолели "Герту" - 3:1. Представляем все результаты 19-го тура Бундеслиги.

Результаты тура:



"Штутгарт" - "Майнц" - 2:0

"Унион Берлин" - "Боруссия М" - 1:1

"Вердер" - "Шальке" - 1:1

"Боруссия" Д - "Аугсбург" - 3:1

"Бавария" - "Хоффенхайм - 4:1

"Айнтрахт" - "Герта" - 3:1

"РБ Лейпциг" - "Байер" - 1:0

"Кельн" - "Арминия" - 3:1

"Вольфсбург" - "Фрайбург" - 3:0