Лидеры обороны ЦСКА решили покинуть клуб

Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие отказались продлевать контракты с клубом, сообщает российские СМИ.

По сведениям источника, оба 36-летних футболиста приняли решение о завершении своих карьер. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Ранее сообщалось, что ЦСКА пытается уговорить обоих игроков отыграть еще один сезон.

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