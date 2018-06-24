Лидеры обороны ЦСКА решили покинуть клуб

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Лидеры обороны ЦСКА решили покинуть клуб

Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие отказались продлевать контракты с клубом, сообщает российские СМИ.

По сведениям источника, оба 36-летних футболиста приняли решение о завершении своих карьер. В ближайшее время об этом будет объявлено официально. 

Ранее сообщалось, что ЦСКА пытается уговорить обоих игроков отыграть еще один сезон.

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Комментарии
Ринат

Спасибо за игру!

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ден

Отказались продлевать?да эти пидоры еще и цену набивают?

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пьянь

Проваливайте....дешевки

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Пьянь

А ну не плагиатить тут!

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васч

Давно пора было с'ебываться.наконец-то.хоть посильней будем теперь без этих двух уебков

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