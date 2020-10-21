Лидеры обороны "Спартака" вернулись в строй перед матчем с "Краснодаром"

Защитники московского "Спартака" Георгий Джикия и Самуэль Жиго вернулись в строй, сообщает официальный сайт клуба.

Оба футболиста приступили к тренировкам в общей группе. Джикия отбыл положенный срок на самоизоляции, так как его тест на коронавирус показал сомнительный результат, а Жиго восстановился после небольшой травмы. Таким образом, оба игрока смогут сыграть в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (24 октября).

В нынешнем сезоне 26-летний Джикия провел за "Спартак" 11 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. На счету 27-летнего Жиго один гол и одна результативная передача в девяти поединках.

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