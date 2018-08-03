Лидеры ПСЖ могут пропустить матч за Суперкубок Франции

Наставник ПСЖ Томас Тухель сообщил, что игроки, которые участвовали в ЧМ-2018, могут пропустить игру за Суперкубок Франции.

"Очень важно беречь футболистов. Тиаго Силва прибыл первым. Заботиться об игроках - мой долг. Я должен быть очень осторожным.

У меня есть мысли, как мы сыграем с "Монако", но с вами я ими не поделюсь. Пообщаюсь с футболистами" - приводит слова Тухеля FourFourTwo.

Отметим, что игра за Суперкубок Франции состоится 4 августа.

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