Лидеры "Реала" намерены заблокировать один из возможных трансферов своего клуба
Ведущие игроки мадридского "Реала" намерены заблокировать один из возможных трансферов своего клуба, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что лидеры королевского клуба в лице Криштиану Роналду и Серхио Рамоса выступают против приобретения голкипера "Ромы" Алиссона. По их мнению, "сливочным" необходимо делать ставку не на стража ворот "волков", а на вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.
Напомним, сегодня "Реал" сыграет против "Атлетика". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|34
|70
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|33
|60
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|33
|52
|8
|Лестер Сити
|33
|43
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|35
|15
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|33
|28
|19
|Сток Сити
|34
|28
|20
|Вест Бромвич Альбион
|34
|24