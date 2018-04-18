Лидеры "Реала" намерены заблокировать один из возможных трансферов своего клуба

Теги реал мадридсерхио рамоскриштиану роналдудавид де хеаалиссон

Лидеры "Реала" намерены заблокировать один из возможных трансферов своего клубаВедущие игроки мадридского "Реала" намерены заблокировать один из возможных трансферов своего клуба, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что лидеры королевского клуба в лице Криштиану Роналду и Серхио Рамоса выступают против приобретения голкипера "Ромы" Алиссона. По их мнению, "сливочным" необходимо делать ставку не на стража ворот "волков", а на вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Напомним, сегодня "Реал" сыграет против "Атлетика". | soccernews.ru

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