Лидеры "Реала" не хотят подписания Погба

Теги манчестер юнайтедполь погбареал мадридсерхио рамоскриштиану роналду

Лидеры "Реала" не хотят подписания ПогбаВедущие игроки мадридского "Реала" не хотят видеть в своей команде полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

В частности, как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, против возможного приобретения 24-летнего хавбека "красных дьяволов" выступили капитан команды Серхио Рамос и ее ведущий бомбардир Криштиану Роналду, которые опасаются, что с приходом француза в раздевалке коллектива может нарушиться атмосфера.

Напомним, Роналду сделал выбор между Кейном и Икарди. | soccernews.ru

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Батюня

Сосать вам,а не Погба

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