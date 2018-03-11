Лидеры "Реала" не хотят подписания Погба

Ведущие игроки мадридского "Реала" не хотят видеть в своей команде полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

В частности, как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, против возможного приобретения 24-летнего хавбека "красных дьяволов" выступили капитан команды Серхио Рамос и ее ведущий бомбардир Криштиану Роналду, которые опасаются, что с приходом француза в раздевалке коллектива может нарушиться атмосфера.

Напомним, Роналду сделал выбор между Кейном и Икарди. | soccernews.ru