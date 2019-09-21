Лидеры "Реала" недовольны Зиданом

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Лидеры "Реала" недовольны Зиданом

Ситуация внутри мадридского "Реала" оставляет желать лучшего, сообщает ESPN.

По сведениям издания, работой главного тренера команды Зинедина Зидана недовольны не только члены правления клуба, но и ведущие футболисты.

Руководство "бланкос" ожидало лучшей игры и результатов после серьёзной трансферной кампании, на которую было потрачено более 300 миллионов евро.

Что касается игроков, то они на условиях анонимности признались журналистам, что французский наставник уже не тот, что был раньше.

Впрочем, на увольнении Зидана лидеры "Реала" не настаивают, поскольку его вероятный преемник Жозе Моуринью, по их мнению, ещё более худший вариант.

Мадридцы набрали в четырёх стартовых турах Примеры 8 очков, а в Лиге Чемпионов начали с разгромного поражения от ПСЖ.

Контракт Зидана со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года, а его возможное увольнение обойдётся клубу в 80 миллионов евро.

Не пропустите: Моуринью рассказал, что думает о нынешнем положении "Реала". | http://soccernews.ru
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