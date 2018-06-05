Лидеры "Реала" определили фаворита на пост главного тренера

Три ведущих игрока мадридского "Реала" - Серхио Рамос, Марсело и Криштиану Роналду - определили фаворита на пост главного тренера.

Как сообщает Tribalfootball, лидеры "сливочных" хотят видеть у руля команды Микаэля Лаудрупа, который, по их мнению, похож своими тренерскими методами на Зинедина Зидана.

Стоит отметить, что сейчас 53-летний датчанин возглавляет катарский "Аль-Райян". Также он известен по работе с "Брондбю", "Хетафе", "Спартаком", "Мальоркой" и "Суонси". Особых успехов не добивался.

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