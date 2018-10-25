Лидеры "Реала" выступают против возвращения Моуринью

Лидеры мадридского "Реала" выступают против возвращения Жозе Моуринью на тренерский мостик команды.

Как сообщает El Confidencial, некоторые футболисты проинформировали президента королевского клуба Флорентино Переса о своём нежелании видеть португальского наставника на "Сантьяго Бернабеу". В частности, это сделали капитан Серхио Рамос и вице-капитан Марсело.

Напомним, что Перес видит в лице Моуринью идеальную замену для Хулена Лопетеги.

"Особенный" возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 года и выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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