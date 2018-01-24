Лидеры "Реала" за обедом поддержали Роналду

Теги реал мадридсерхио рамослука модричкриштиану роналдумарсело

Лидеры "Реала" за обедом поддержали РоналдуВедущие игроки мадридского "Реала" в лице Серхио Рамоса, Марсело и Луки Модрича за обедом поддержали своего партнера по команде Криштиану Роналду.

Как информирует El Mundo Deportivo со ссылкой на Onda Cero, трио игроков королевского клуба вместе со своими вторыми половинками посетили дом португальского бомбардира, дабы оказать ему поддержку в трудный момент его карьеры. При этом сообщается, что инициатива этого акта исходила со стороны клуба.

Напомним, Роналду тренировался с синяком под глазом. | soccernews.ru

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