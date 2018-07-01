"Лидс" арендовал хавбека "Челси"

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"Лидс" арендовал хавбека "Челси"

"Лидс" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Челси" Льюиса Бейкера.

Клуб из Чемпионшипа арендовал 23-летнего футболиста, который является воспитанником "синих", на один год.

Отметим, что в прошлом сезоне Бейкер выступал на правах аренды за "Мидлсбро", сыграл 14 матчей и забил 2 гола.

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