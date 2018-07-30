"Лидс" арендовал хавбека "Манчестер Сити"

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"Лидс" арендовал хавбека "Манчестер Сити"

"Лидс" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Манчестер Сити" Джека Харрисона.

Клуб из Чемпионшипа арендовал 21-летнего футболиста до конца сезона 2018/19.

Харрисон выступает за "Манчестер Сити" с января 2018 года, однако пока не сыграл за "горожан" ни одного матча.   

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