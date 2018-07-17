"Лидс" арендовал вратаря "Челси"

"Лидс" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Челси" Джамала Блэкмэна.

Клуб из Чемпионшипа арендовал 24-летнего стража ворот до лета 2019 года.

В прошлом сезоне Блэкмэн также играл во втором по значимости английском дивизионе - в составе "Шеффилд Юнайтед" он сыграл 33 матча и пропустил 35 голов.

Не пропустите: "Лидс" арендовал хавбека "Челси". | http://soccernews.ru