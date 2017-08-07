"Лидс" арендовал защитника "Манчестер Юнайтед"

"Лидс" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Манчестер Юнайтед" Кэмерона Бортуик-Джексона.

"Павлины" арендовали 20-летнего англичанина на один год. Будет ли у клуба из Чемпионшипа право выкупа, пока неизвестно.

Напомним, что прошлый сезон Бортуик-Джексон провёл на правах аренды в "Вулверхэмптоне".

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