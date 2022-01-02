"Лидс", "Брентфорд" и "Брайтон" одержали победы в АПЛ

Фото: инстаграм "Лидса"/Автор неизвестен

Завершились три матча 21-го тура чемпионата Англии. "Эвертон" дома проиграл "Брайтону", "Брентфорд" на своем поле переиграл "Астон Виллу", "Лидс" дома выиграл у "Бернли".

"Эвертон" – "Брайтон" - 2:3 (0:2)

Голы: Мак Аллистер, 3 - 0:1, Берн, 21 - 0:2, Гордон, 53 - 1:2, Мак Аллистер, 71 - 1:3, Гордон, 76 - 2:3

"Эвертон": Пикфорд, Кенни (Рондон, 76), Годфри, Кин, Холгейт, Коулмэн, Грэй, Аллан (Андре Гомеш, 87), Дукуре, Гордон, Кэлверт-Льюин.

"Брайтон": Санчес, Велтман (Даффи, 61), Уэбстер, Берн, Кукурелья, Мвепу, Мак Аллистер, Лаллана (Лэмпти, 61), Биссума, Троссард (Модер, 81), Мопе.

"Лидс" – "Бернли" - 3:1 (1:0)

Голы: Харрисон, 39 - 1:0, Корне, 54 - 1:1, Даллас, 77 - 2:1, Джеймс, 90 - 3:1

"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Льоренте, Кох, Фирпо, Форшоу, Клих, Харрисон (Джеймс, 62), Робертс (Гелхардт, 58), Рафинья.

"Бернли": Хеннесси, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон (Корне, 46), Корк, Вествуд, Леннон (Родригес, 80), Макнил, Вуд (Выдра, 84).

"Брентфорд" – "Астон Вилла" - 2:1 (1:1)

Голы: Ингз, 16 - 0:1, Висса, 42 - 1:1, Роэрслев, 83 - 2:1

"Брентфорд": Альваро Фернандес, Роэрслев, Янссон, Соренсен, Пиннок, Канос (Годдос, 54), Нергор, Йенсен (Баптист, 61), Оньека (Янельт, 80), Тоуни, Висса.

"Астон Вилла": Мартинес, Хоз, Конса, Таргетт, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Сансон, 69), Кэш, Буэндиа, Ингз, Траоре (Трезеге, 80).

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