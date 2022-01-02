"Лидс", "Брентфорд" и "Брайтон" одержали победы в АПЛ
Фото: инстаграм "Лидса"/Автор неизвестен
Завершились три матча 21-го тура чемпионата Англии. "Эвертон" дома проиграл "Брайтону", "Брентфорд" на своем поле переиграл "Астон Виллу", "Лидс" дома выиграл у "Бернли".
"Эвертон" – "Брайтон" - 2:3 (0:2)
Голы: Мак Аллистер, 3 - 0:1, Берн, 21 - 0:2, Гордон, 53 - 1:2, Мак Аллистер, 71 - 1:3, Гордон, 76 - 2:3
"Эвертон": Пикфорд, Кенни (Рондон, 76), Годфри, Кин, Холгейт, Коулмэн, Грэй, Аллан (Андре Гомеш, 87), Дукуре, Гордон, Кэлверт-Льюин.
"Брайтон": Санчес, Велтман (Даффи, 61), Уэбстер, Берн, Кукурелья, Мвепу, Мак Аллистер, Лаллана (Лэмпти, 61), Биссума, Троссард (Модер, 81), Мопе.
"Лидс" – "Бернли" - 3:1 (1:0)
Голы: Харрисон, 39 - 1:0, Корне, 54 - 1:1, Даллас, 77 - 2:1, Джеймс, 90 - 3:1
"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Льоренте, Кох, Фирпо, Форшоу, Клих, Харрисон (Джеймс, 62), Робертс (Гелхардт, 58), Рафинья.
"Бернли": Хеннесси, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон (Корне, 46), Корк, Вествуд, Леннон (Родригес, 80), Макнил, Вуд (Выдра, 84).
"Брентфорд" – "Астон Вилла" - 2:1 (1:1)
Голы: Ингз, 16 - 0:1, Висса, 42 - 1:1, Роэрслев, 83 - 2:1
"Брентфорд": Альваро Фернандес, Роэрслев, Янссон, Соренсен, Пиннок, Канос (Годдос, 54), Нергор, Йенсен (Баптист, 61), Оньека (Янельт, 80), Тоуни, Висса.
"Астон Вилла": Мартинес, Хоз, Конса, Таргетт, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Сансон, 69), Кэш, Буэндиа, Ингз, Траоре (Трезеге, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18