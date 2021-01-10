"Лидс" был выбит из Кубка Англии клубом 4 дивизиона
Неожиданно завершилась встреча 1/32 финала Кубка Англии между "Кроули" и "Лидсом". Сокрушительное поражение выбило команду Бьелсы из розыгрыша. Победа хозяев со счетом 3:0 примечательна тем ,что "Кроули" выступает во Второй Лиге. Это 4 по силе дивизион в английском футболе.
"Кроули" - "Лидс" 3:0 (0:0)
Голы: Царулла, 50 - 1:0, Надесан, 53 - 2:0, Танниклифф, 70 -3:0
"Кроули": Моррис, Царулла (Райт, 72), Крэйг, Дэллисон (Wright, 90), Танниклифф, Хессенталер (Доэрти, 90), Пауэлл, Мэттьюз (Дэвис, 71), Фрэнком, Николс, Надесан (Уоттерс, 72).
"Лидс": Касилья, Дэвис (Greenwood, 58), Стрейк (Дженкинс, 46), Купер (Кейси, 46), Эрнандес, Филлипс, Шеклтон, Алиоски, Поведа (Рафинья, 58), Элдер Кошта, Родриго (Харрисон, 46).
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