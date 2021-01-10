"Лидс" был выбит из Кубка Англии клубом 4 дивизиона

Неожиданно завершилась встреча 1/32 финала Кубка Англии между "Кроули" и "Лидсом". Сокрушительное поражение выбило команду Бьелсы из розыгрыша. Победа хозяев со счетом 3:0 примечательна тем ,что "Кроули" выступает во Второй Лиге. Это 4 по силе дивизион в английском футболе.

"Кроули" - "Лидс" 3:0 (0:0)

Голы: Царулла, 50 - 1:0, Надесан, 53 - 2:0, Танниклифф, 70 -3:0

"Кроули": Моррис, Царулла (Райт, 72), Крэйг, Дэллисон (Wright, 90), Танниклифф, Хессенталер (Доэрти, 90), Пауэлл, Мэттьюз (Дэвис, 71), Фрэнком, Николс, Надесан (Уоттерс, 72).