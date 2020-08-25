"Лидс" договорился о переходе форварда, которым интересовались "Реал" и "Барселона"

Нападающий "Валенсии" Родриго Морено перейдет в "Лидс", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, английский клуб согласовал трансфер футболиста за 30 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на несколько миллионов за счет бонусов.

Стоит отметить, что Родриго в разные годы интересовались "Реал" и "Барселона", но тогда "Валенсия" требовала за него полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро.

В прошлом сезоне 29-летний Морено провел за "Валенсию" 34 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

Не пропустите: Кавани может продолжить карьеру в "Реале". | http://soccernews.ru