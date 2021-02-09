"Лидс" дома победил "Кристал Пэлас"

Завершился последний матч 23 тура АПЛ. "Лидс" принимал лондонский "Кристал Пэлас" и без проблем победил 2:0. Подопечные Бьелсы забили по голу в каждом из таймов. Теперь хозяева занимают 10 строчку в турнирной таблице, набрав 32 очка в 22 матчах. У гостей за 23 игры накопилось 29 баллов и они расположились на 13 месте.

"Лидс" - "Кристал Пэлас" 2:0 (1:0)

Голы: Харрисон, 3 - 1:0, Бэмфорд, 52 - 2:0

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Стрейк, Купер, Даллас, Филлипс (Шеклтон, 88), Клих, Алиоски, Харрисон, Рафинья, Бэмфорд.