"Лидс" дома победил "Кристал Пэлас"

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"Лидс" дома победил "Кристал Пэлас"Завершился последний матч 23 тура АПЛ. "Лидс" принимал лондонский "Кристал Пэлас" и без проблем победил 2:0. Подопечные Бьелсы забили по голу в каждом из таймов. Теперь хозяева занимают 10 строчку в турнирной таблице, набрав 32 очка в 22 матчах. У гостей за 23 игры накопилось 29 баллов и они расположились на 13 месте.

"Лидс" - "Кристал Пэлас" 2:0 (1:0)

Голы: Харрисон, 3 - 1:0, Бэмфорд, 52 - 2:0

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Стрейк, Купер, Даллас, Филлипс (Шеклтон, 88), Клих, Алиоски, Харрисон, Рафинья, Бэмфорд.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Митчелл, Дэнн, Клайн, Ридевалд, Эзе, Миливоевич, Кэйхилл, ван Анхолт (Таунсенд, 46), Матета (Батшуайи, 65), Айю (Бентеке, 76).

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