"Лидс" дома победил "Кристал Пэлас"
Завершился последний матч 23 тура АПЛ. "Лидс" принимал лондонский "Кристал Пэлас" и без проблем победил 2:0. Подопечные Бьелсы забили по голу в каждом из таймов. Теперь хозяева занимают 10 строчку в турнирной таблице, набрав 32 очка в 22 матчах. У гостей за 23 игры накопилось 29 баллов и они расположились на 13 месте.
"Лидс" - "Кристал Пэлас" 2:0 (1:0)
Голы: Харрисон, 3 - 1:0, Бэмфорд, 52 - 2:0
"Лидс": Мелье, Эйлинг, Стрейк, Купер, Даллас, Филлипс (Шеклтон, 88), Клих, Алиоски, Харрисон, Рафинья, Бэмфорд.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Митчелл, Дэнн, Клайн, Ридевалд, Эзе, Миливоевич, Кэйхилл, ван Анхолт (Таунсенд, 46), Матета (Батшуайи, 65), Айю (Бентеке, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18