"Лидс" готовит предложение по вингеру "Манчестер Юнайтед"

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"Лидс" готовит предложение по вингеру "Манчестер Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Дэниел Джеймс может до закрытия трансферного окна оказаться в "Лидсе".

По информации Football Insider, "павлины" готовы заплатить за валлийского футболиста 27,5 миллионов евро.

Летом 2019 года "МЮ" заплатил "Суонси" за Джеймса 17 миллионов евро. В активе игрока 48 матчей, 4 гола и 7 ассистов.

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